Milliler ilk galibiyetin peşinde

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında bugün sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekibimizde sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan Karaca formalarını giyemeyecek.

SEYİRCİLİ OLACAK

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sırbistan karşılaşmasında loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alınacağını açıkladı. Buna göre, karşılaşmada TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alınabilecek.