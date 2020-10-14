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Milliler ilk galibiyetin peşinde

, Uluslar Ligi’ndeki 4. maçında saat 21.45’te karşısında 3 puan arıyor.

Milliler ilk galibiyetin peşinde
Giriş Tarihi: 14.10.2020

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında bugün sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekibimizde sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan Karaca formalarını giyemeyecek.

SEYİRCİLİ OLACAK
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sırbistan karşılaşmasında loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alınacağını açıkladı. Buna göre, karşılaşmada TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alınabilecek.

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