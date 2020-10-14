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Haberler Spor Süper Lig’de 5. haftanın hakemleri açıklandı

’de 5. haftanın hakemleri açıklandı

’de 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler tarafından açıklandı. Pazar günü oynanacak olan - karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig’de 5. haftanın hakemleri açıklandı

İHA

14.10.2020, 11:41

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 5. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri olan Trabzonspor - Başakşehir maçına MHK, Bahattin Şimşek'i atadı.

İşte ligin 5. haftasında görev alacak hakemler:

17 Ekim Cumartesi
13.30 Ç.Rizespor - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Kayserispor - DG Sivasspor: Halil Umut Meler
16.00 İH.Konyaspor - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
19.00 Trabzonspor - M.Başakşehir: Bahattin Şimşek

18 Ekim Pazar
13.30 A.Hatayspor - BB. Erzurumspor: Halis Özkahya
16.00 FT.Antalyaspor - Gazantep FK: Koray Gençerler
16.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Erkan Özdamar
19.00 Göztepe - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

19 Ekim Pazartesi
20.00 Galatasaray - A.Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Gençlerbirliği - Y.Denizlispor: Mert Güzenge

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