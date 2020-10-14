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Haberler Spor Türkiye - Sırbistan | CANLI ANLATIM

- | CANLI ANLATIM

'nde heyecan devam ediyor. A , ile Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Türkiye - Sırbistan | CANLI ANLATIM

14.10.2020, 21:44

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde puan kaybına tahammülü olmadığı mücadelede Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetiyor. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Okay, Hasan Ali, Mahmut, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

Sırbistan: Dmitrovic, Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milikovic-Savic, Maksimovic, Ristic, Djuricic, A. Mitrovic

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