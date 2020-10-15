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Arkas’tan geçit yok

Axa 6. hafta ertemeye maçında , deplasmanda ’u rahat bir oyunla yenmesini bildi.

Arkas’tan geçit yok
Giriş Tarihi: 15.10.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi 6. hafta erteleme maçında Arkas Spor, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti. Artvin'in Arhavi ilçesindeki mücadelenin setleri 25-23, 25-17 ve 25-16 sonuçlandı. İlk set çok çekişmeli geçti. Arkas, Anıl Tatar'ın sayılarına Burak Güngör ile karşılık verirken, setin son anlarında hata yapmayan İzmir ekibi seti 25-23 kazandı. İkinci sette daha rahat bir oyun sergileyen Arkas, seti 25-17 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

RAHAT KAZANDILAR
Üçüncü sette de Arhavi Voleybol karşısında üstünlüğünü sürdüren Arkas, özellikle Burak Güngör, Blankenau ve Julien Winkelmuller'in oyuna katkısıyla seti 25-16 karşılaşmayı da 3-0 kazanmasını bildi. Arhavi'den zaferle dönen İzmir temsilcisi ligde oynadığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 yenilgi elde etti. Maçın bitiminde Arkaslı oyuncular soyunma odasında büyük bir sevinç yaşadı.

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