Aydın BŞB kayıplarda

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde sezona büyük umutlarla giren Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Vitra maçlarında sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşattı. Üst Üste aldığı Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Sistem9 Yeşilyurt ve Beşiktaş galibiyetleriyle 3'te 3 yapıp 13 puanla 4. sıraya kadar yükselen Aydın'ın Sultanları, son iki maçında puanla tanışamadı, 7. sıraya kadar geriledi. Bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada 17 set alan mavi-beyazlılar, rakiplerine de 16 set verdi.

'HEDEFİMİZDE SAPMA ASLA YOK'

ECZACIBAŞI Vitra gibi güçlü bir takım karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten başantrenör Alper Hamurcu, "Basit hatalarla maçı kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi. Hamurcu, "Geçen hafta Fenerbahçe Opet karşısında çekingen oynadık ve kaybettik. Sahamızdaki Eczacıbaşı Vitra karşısında ise cesur bir oyun ortaya koyduk. Takım olarak iyi bir maç çıkardık. Maret Balkestein'in olmaması bizi etkiledi. Ancak onun yerine oynayan Ezgi de çok iyi bir performans ortaya koydu. Eczacıbaşı'na karşı mücadele etmek kolay değil. Telafi edeceğiz. Bizim hedefimizde sapma yok" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ