Geri döndük yine yetmedi

Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında A Milli Futbol Takımımız, 2-0 geriye düştüğü maçta Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı ve umudunu sürdürdü. 1. dakikada orta sahada topu alan Ozan Tufan ceza sahasına girmeden pasını Kenan Karaman'a verdi. Kenan'ın ceza alanı içi sol çaprazından yaptığı vuruşu savunma araya girerek kornere gönderdi. 2'de Cengiz Ünder sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda pasını Hakan Çalhanoğlu'na aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan çektiği sert şutta kaleci Dmitrovic gole izin vermedi. 21'de sol kanattan Ristic'in yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Milinkovic- Savic'in kafa vuruşunda top yerden de sekerek ağlarla buluştu: 0-1. 48'de Milinkovic-Savic'in Okay Yokuşlu'nun müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem, penaltı noktasını gösterdi.

İKİNCİ YARIDA GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

49'da penaltı atışını kullanmak için topun başına gelen Mitrovic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2. 57'de ceza yayında Kenan ile duvar pası yaparak ceza sahası içine giren Hakan yerden vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2. 76'da Sırbistan savunmasının uzaklaştırmak istediği topta Hakan Çalhanoğlu buluştu. Hakan'ın sert şutunda top Ozan'ın önüne düştü. Altıpas üzerinde topla bulaşan Ozan, takımına berberliği getiren golü kaydetti: 2-2. 82'de Lazovic'in sağ kanattan ortasına Vlahovic kafa ile vurdu. Mert'i geçen topu Merih çizgi üzerinden son anda çıkararak tehlikeyi savurdu. Maç 2-2 sona erdi. Milliler 15 Kasım'da Rusya ile oynayacak.



217 GÜN SONRA STADA SEYİRCİ ALINDI

A Milli Futbol Takımının, Sırbistan ile oynadığı mücadele ile Türkiye'de 217 gün sonra bir futbol karşılaşmasına seyirci alındı. Son olarak 12 Mart 2020'de Medipol Başakşehir ile Kopenhag arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında tribünde taraftarlar yer almıştı. O karşılaşmadan sonra ise hiçbir maçta tribünlere taraftar alınmamıştı. Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan karşılaşmaya loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında futbolsever alındı. Ay-yıldızlı ekibin, Sırbistan'ı konuk ettiği mücadelede TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alındı. Localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirler girebildi. Turnikelerde ateş ölçümü yapılan ve özel güvenlik yetkililerince doldurtulan "Epidemiolojik Form" ile girişler sağlandı.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN MECBURİ DEĞİŞİM

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Sırbistan'ı Türk Telekom Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Rusya maçında ilk 11'de sahaya çıkan Ozan Kabak cezası nedeniyle bu mücadelede yer alamadı. Efecan Karaca da sakatlığı nedeniye kadrodan çıkarılmıştı. Güneş, Rusya karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Umut Meraş'ı ise bu mücadelede yedekler arasında tuttu. Deneyimli teknik adam bu üç ismin yerine Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım ve Cengiz Ünder'i Sırbistan karşısında ilk 11'de şans verdi.



KASAPOĞLU MAÇI STADYUMDA İZLEDİ

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleri ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte takip etti.