Isparta 32 Spor - Kemerspor 2003 I CANLI

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 1. Tur maçlarında son mücadele Isparta 32 Spor ile Kemerspor 2003 arasında oynanacak. 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligde 2 puanla 13. sırada bulunuyor. Kemerspor 2003 ise 3. Lig 1. Grup'ta yoluna devam ediyor. Kemerspor ligde 1 puanla son sırada bulunuyor. Türkiye Kupası 1. Tur'da karşılaşacak olan ekipler, galibiyet aldıkları takdirde bir üst tura yükselecek.