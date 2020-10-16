Aydın’ın Sultanları hedeften sapmadı

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde son iki maçını kaybederek 7. sıraya gerileyen Aydın Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Alper Hamurcu, Play-Off hedeflerinde sapma olmadığını açıkladı. Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Vitra'nın kendilerinden kat kat yüksek bütçeli takımlar olduğunu belirten Hamurcu, "Fenerbahçe maçında görüntü olarak iyi değildik ancak Ezcacıbaşı gibi şampiyonluk adayı bir takım karşısında özellikle ilk 2 sette iyi mücadele ettik. Basit hatalar yapıyoruz. Bunları aza indirmeliyiz. Şimdi gözümüz Bursa'da oynayacağımız Nilüfer Belediyespor maçında. Parkede iyi oyunumuzu sergileyip istediğimiz sonucu alarak dönmek istiyoruz. Bu sene Play- Off hedefine mutlaka ulaşacağız" dedi.

İhsan KARATAŞ