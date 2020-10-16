Bucaspor 1928’de Tarzan mesaisi

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta dört maçta 9 puan kazanan Bucaspor 1928'de yarın oynanacak Manisasapor karşılaşmasının hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte ilk üç maçta sahadan galibiyetle ayrılan teknik direktör Tolga Doğantez'in görevinden ayrılmasından sonra sarı-lacivertli yönetimin takımı emanet ettiği genç teknik patron İbrahim Nadir Arıkan da Ege derbisiyle ilk maçına çıkacak. Zorlu maç öncesi Fırtına'nın rakibi Manisaspor 4 maçta topla dığı 1 puanla 15. basamakta yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 9 puanla üçüncü sırada bulunuyor.