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Çeşme’de heyecan

İzmir Güz Trofesi 1. Ayak Yarışları, 28 teknenin katılımı ile gerçekleştirildi.

Çeşme’de heyecan
Giriş Tarihi: 16.10.2020

Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) ile Çeşme Marina tarafından düzenlenen İzmir Güz Trofesi 1. Ayak Yarışları, 28 teknenin katılımı ile Çeşme Marina'da gerçekleştirildi. Pandemi döneminde gerçekleşen ilk Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) - Çeşme Marina yarışlarında, kurallara uyularak brifingler WhatsApp üzerinden yayınlandı. Çeşme Marina mavi kuralları çerçevesinde, yarış tekneleri farklı pontonlara yerleştirilerek, önceki yarışlarda da bir gelenek halini alan kupa töreni ve kokteyl gibi etkinlikler iptal edildi.

AYNI ZAMANDA EĞİTİM ALDILAR
Yarışın ilk gününde, IRC sınıfında A2 rotası ve destek sınıfında Coğrafi 1 rotasında yarışıldı. Aynı zamanda Türkiye'nin farklı noktalarından gelen 8 aday hakem, komite teknesinde yarış yönetimi ile ilgili eğitim aldı. Hava tahminlerinin düşük göstermesiyle tehire çıkan ekip, havanın 4-6 knotlara ulaşmasıyla IRC sınıfları için ilk startı verdi. Tüm yarış ayakları tamamlandıktan sonra, yeni mavi kurallar gereği birinci, ikinci ve üçüncülere kupaları bulundukları pontonlarda törensiz teslim edileceği öğrenildi. 2. Ayak Yarışları, 7-8 Kasım tarihlerinde Çeşme Marina'da gerçekleşecek.

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