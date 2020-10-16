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Haberler Spor Darion Atkins Fethiye’de

Darion Atkins Fethiye’de

Darion Atkins Fethiye’de
Giriş Tarihi: 16.10.2020

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, ABD'li power forvet Darion Atkins'i kadrosuna dahil etti. Lacivert- beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2.03 metre boyundaki pivot Darion Atkins ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Açıklamada, geçen yılı Almanya temsilcisi Brose Bamberg'de geçiren, FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finali için Yunanistan'ın AEK takımıyla kısa süreli kontrat yapan 28 yaşındaki oyuncuya başarılar diledi.

Erdoğan CANKUŞ

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