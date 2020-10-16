Güneş tutulması

A Milli Takımımızın 1 haftada oynadığı üç maçtaki pes etmeyen görüntüsüne karşılık alınan üç beraberlik eleştirileri de beraberinde getirdi. Ekim ayında oynanan ilk Sırbistan mücadelesi de dahil edildiğinde beraberlik sayısı 4'e çıkarken bir türlü gelmeyen galibiyetle ilgili teknik direktör Şenol Güneş en çok eleştirilen isimlerin başında yer aldı. Özellikle UEFA Uluslar B Ligi'ndeki son Sırbistan mücadelesinde 2-0 geriye düştüğümüz mücadeleyi 2-2'ye getirsek de Güneş'in tercihleri ve oyun planı tartışma yarattı. Güneş'in karşılaşmaya Hasan Ali ile başlaması, Burak Yılmaz'ın yorulmasına rağmen sahada tutulması ve defans hataları en çok eleştirilen meseleler arasında yer alırken sosyal medyadan da Şenol Güneş'e tepki vardı.

GALİBİYETİ UNUTTUK

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki dördüncü maçında da galibiyetle tanışamazken üçüncü beraberliğini aldı ve puan sıralamasında 3. sırada kaldı. Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde kalan süreçte 15 Kasım'da lider Rusya ile Türkiye'de, 18 Kasım'da ise ikinci sıradaki Macaristan ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.



"ÖZ ELEŞTİRİ YAPMALIYIZ"

A Milli Takımımızda Merih Demiral, Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığımız maçta ilk yarıda kötü oynadıklarını vurgularken, "Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Özellikle ikinci yarı gerektiği gibi oynadık. Son 3 maçtır ilk yarılar istediğimiz gibi geçmedi. Öz eleştiri yapmalıyız. İnşallah 2. yarıdaki oyunu genele yayarız" diye konuştu.



"TAKIM OLARAK YORGUNDUK"

MİLLİ takım ile çıktığı son 3 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösteren 26 yaşındaki oyuncu Kenan Karaman Sırbistan karşısındaki beraberliği yorgunluğa bağlarken, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Takım olarak yorgunduk. Bu kamp yoğun geçti. Takımı tebrik ediyorum. 2-0'dan yine geri gelmeyi başardık. Bu bence büyük bir karakter. Galibiyet alamadığımız için üzgünüz ama 1 puan iyi diye düşünüyorum" diye konuştu.