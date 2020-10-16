Hedef Tofaş

TÜRKİYE ING Basketbol Süper Ligi'nde G.Antep Basketbol yenilgisi sonrası Petkim'i yenerek moral bulan Pınar Karşıyaka, gözünü Tofaş ile yarın oynayacağı karşılaşmaya çevirdi. Rakibi ile oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen yeşil-kırmızılılar bu kez şanssızlığı kırmanın planlarını yapıyor. Bursa temsilcisine karşı ligde son galibiyetini 21 Ocak 2017'de 86-80'lik skorla alan Kaf-Kaf, daha sonraki 6 mücadelede sevinemedi.

YENİLGİ SERİSİ

AYNI sezon rakibine evinde 88-82 yenilen KSK, 2017-2018 sezonunda 84-80 ve 94-75'lik skorlarla mağlup olmuştu. 2018-2019 sezonunda 82-55 ve 93-91'lik neticelerle çarpılan Kaf-Kaf, geçen sezon da 94-88 ile teslim olmuştu. Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca rakiplerinin son iki maçını da kazandığına dikkat çekerek takımından dikkatli olmalarını istedi. Karşıyaka'nın deplasmanda Tofaş Spor Salonu'ndaki kritik Tofaşspor randevusu yarın saat 17.30'da başlayacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ