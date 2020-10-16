Manisa FK şov yapıyor

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 5. hafta maçında Niğde Anadolu FK'yı deplasmanda 4-0'lık skorla geçen Manisa FK liderliğini sürdürürken, gol şov yapmaya da devam ediyor. Geride kalan 5 maçın tamamını kazanan siyah-beyazlılar, 22 gol atarak profesyonel liglerin en skorer ekibi olarak dikkat çekiyor. Manisa ekibi ilk hafta maçında Çorum FK'yı deplasmanda 3-1 yenerken, ertesi hafta Kocaelispor'u evinde 6-1 mağlup etti. Ardından Afyonspor'u dış sahada 4-0'lık skorla geçen siyah-beyazlılar, İnegölspor'u 5-1'le geçti. Manisa FK, Niğde deplasmanından da 4-0 galip ayrıldı, rakiplerine gözdağı verdi.