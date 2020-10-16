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Haberler Spor Sıra geldi Tokat’a

Sıra geldi ’a

Sıra geldi Tokat’a
Giriş Tarihi: 16.10.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta'ya karşı aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından 6. hafta erteleme maçında önceki gün deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yenen Arkas Spor moral buldu. İzmir ekibi pazar günü evinde oynayacağı Tokat Belediye Plevne sınavından da zaferle ayrılmak istiyor. Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak randevu saat 17.00'de başlayacak. Efeler Ligi'nde haftanın karşılaşmalarının programı ise şöyle: 18 Ekim Pazar: 13.00 Halkbank-İstanbul BŞB, 15.30 Z.Bankkart-Bursa BŞB, 16.00 Afyon Bld. Yüntaş-Arhavi, 16.00 İnegöl Bld.-Spor Toto, 19.30 Galatasaray-Sorgin Bld.

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