  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Turgutluspor’dan zirveye ambargo

Turgutluspor’dan zirveye ambargo

Turgutluspor’dan zirveye ambargo
Giriş Tarihi: 16.10.2020

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Bayburt İl Özel İdarespor'u 1-0 yenerek 5'te 5 yapan lider Turgutluspor, kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi. Topladığı 15 puanla zirveye ambargo koyan kırmızı-siyahlılar, 5 yıl sonra döndüğü 2. Lig'de de kalıcı olmak istemediğini ilk haftalardan gösterdi. En son 2000-2001 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Turgutluspor, 20 yıl sonra aynı kategoriye dönmek için kolları sıvadı. Oynadığı 5 maçın 4'ünde Kırşehir Belediyespor, Mamak FK, Elazığspor ve son olarak Bayburt karşısında 1-0'lık skorlarla zafere uzanan Kasaba, bir kez de Pendikspor önünde sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

ÜMİT YÖNEY

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turgutluspor’dan zirveye ambargo haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA