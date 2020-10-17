Akhisar'da virüs şoku

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Akhisar Belediye Basketbol'da korona virüs şoku yaşanıyor. 2020-2021 sezonunun ilk haftasında bugün Global Connect Travel Düzce'ye konuk olması gereken Akigo'da 11 oyuncu ve 2 çalışanın korona virüs testleri pozitif çıktı. Kadrosundaki 13 isimden 11'inde virüse rastlanan Akhisar Belediye Basketbol takımınını yöneticileri, oyuncuların semptom göstermediğini ve tedavilerine hemen başlandığını duyurdu.



İKİ MAÇI DA ERTELENDİ

Bu sürpriz gelişme sonrası Akhisar Belediye'nin yarınki Düzce ve gelecek haftaki Mamak Belediyespor maçları Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenecek. TBF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan protokole göre bir takımda 6 oyuncudan fazla koronavirüs vakası görülürse o takımın maçı erteleniyor.



POTADA PERDE AÇILIYOR

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) heyecan başlıyor. Manisa BŞB, saat 14.30'da Finalspor'a konuk olacak. Mücadele Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un, ilk hafta rakibi Kocaeli BŞ Kağıtspor. Kurtdereli Spor Salonu'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. İlk haftanın diğer maçlarında bugün 17.00'de Sigortam.Net-Ankara Anadolu Basket, Budo Gemlik-Sem77 Yalova, Samsunspor-Bornova Belediyesi, yarın 16.00'da İstanbul Basket- Konyaspor maçları oynanacak.