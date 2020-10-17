Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu maçlar oynayacaklar

Misli.com 3. Lig'de Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacaklar. 2. Grup'ta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alan Nazilli Bld, İskenderun FK ile deplasmanda mücadele edecek. Payas İlçe Stadı'nda saat 14.30'daki maçı hakem Adem Sarıtaş yönetecek. Fethiyespor ise Fethiye İlçe Stadı'nda Karaman Bld ile kapışacak. Saat 19.00'daki maçta hakem Burak Taşkınsoy görev yapacak. 3. Grup'ta zirve hesapları yapan Somaspor, Cizrespor deplasmanında terleyecek. Batman Stadı'nda saat 14.00'teki maçta hakem Mehmet Ali Özer düdük çalacak. Karşıyaka da Yolova ile 15.00'te Yalova Stadı'nda oynayacak. Maçın hakemi Gürkan Tanoğlu.

MUĞLASPOR DEPLASMANDA

Dördüncü Grup'ta istediği sonuçları alamayan Muğlaspor, 68 Aksaray ile dışarıda karşı karşıya gelecek. Dağılgan Stadı'ndaki karşılaşma 14.30'da. Hakem Egemen Artun görev yapacak. Bergama Belediyespor da 14 Eylül Stadı'nda saat 15.00'te Kırıkkale ile oynayacak. Karşılaşmada Bayram Başkan düdük çalacak.



MANİSA, BUCA'YA KONUK

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta sezona istediği gibi başlayamayan ve oynadığı 4 maçta 3 yenilgi 1 beraberlik alan Manisaspor deplasmanda Bucaspor 1928 ile kapışacak. Cemil Şeboy Stadı'ndaki Feridun Daldaş'ın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Siyahbeyazlılar şampiyonluk hesapları yapan rakiplerini yenerek 3 puanla tanışmak istiyor. Geçen hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan ve hafta içinde teknik direktörlük görevine İbrahim Nadir Arıkan'ı getiren Bucaspor 1928 ise telafi peşinde. Mücedelede 58 taraftar stattaki localarda maçı izleyebilecek. Loca rezarvasyonları kişi başı 50 TL karşılığında yapılacak.