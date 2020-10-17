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Haberler Spor Fethiye potada Aslan’ı ağırlıyor

Fethiye potada Aslan’ı ağırlıyor

Fethiye potada Aslan’ı ağırlıyor
Giriş Tarihi: 17.10.2020

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk ediyor. Fethiye Beşkaza Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15.15'te başlayacak. Fethiye, ligde Pınar Karşıyaka, Bursaspor ve Fenerbahçe maçlarını kaybetti, 3'te sıfır çekti. Lacivert- beyazlılar, yeni transfer Darion Atkins'i bu maça yetiştirmeye çalışıyor. Başantrenör Alkım Ay, "Galatasaray maçına odaklandık. Ligdeki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz" dedi. Genel sekreter Yavuz Topateş ise, "Fethiye için tarihi bir sezon. Türkiye'nin en önemli kulübü olan Galatasaray'ı burada ağırlayacağız. Bu bizim için büyük gurur" diye konuştu. Öte yandan Galatasaray karşılaşması için seyirci kontenjanı 20 kişi olacak.

ERDOĞAN CANKUŞ

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