Fethiye evinde kral

3. Lig 2. Grup'ta 5. hafta mücadelesinde Fethiyespor, Karaman Belediyespor'u 2-0 mağlup etti, moral depoladı. 7. dakikada Coşkun ceza sahası içinde topla buluştu. Vuruşunda savunma zamanında bir müdahaleyle topu kornere yolladı. 10'da Yakup'un ceza sahasına ortasında kafayı vuran Anıl Arıcıoğlu topu ağlara yolladı: 1-0. 15'te Berkay'ın savunma arkasına attığı topu Ali Han içeriye çevirdi. Topu iyi takip eden Anıl Gir topu filelerle buluşturdu: 2-0. 30'da Hasan'ın indirdiği topta Sinan'ın vuruşunda kaleci Serkan sakatlanma pahasına gole izin vermedi. 44'te hızlı gelişen Fethiyespor atağında Anıl Gir kale sahası içinde indirdi, Ali Han uygun durumda topa dokunamadı. 52'de Hamit ceza sahasına yaklaştı, pasını Sinan'a aktardı. Bu oyuncunun kale sahası içinden vuruşu üstten auta çıktı. 56'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Sinan'ın vuruşunda top direkten döndü. Sonrasında savunma topu uzaklaştırdı. 70'te kazanılan serbest vuruşu Mert doğrudan kaleye yolladı, top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Karşılaşma 2-0 sona erdi.

ERDOĞAN CANKUŞ