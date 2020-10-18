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Manisa yıkıldı

deplasmanında üç periyot iyi mücadele eden yeşil-beyazlı ekip son çeyrekte dağıldı, ’de yeni sezona farklı mağlubiyet ile başladı

Manisa BŞB yıkıldı
Giriş Tarihi: 18.10.2020

Manisa BŞB, TBL'de 2020-2021 sezonunun ilk maçında Finalspor'a son çeyrekte teslim oldu: 73-59. 8. dakikayı Godfrey'in üstün performansıyla 14-10 önde geçen yeşil-beyazlılar, ilk periyotu 15-12 önde tamamladı. İkinci periyota Gökhan ve Kaan'ın basketleriyle başlayan Manisa BŞB, Ramazan'la hücumlardan boş döndü. Allen'i durduramayan konuk takım, 27-26 geriye düştü. Maçta devre 32-32 eşitlikle kapandı. Gurur, Allen ve Harris'in sayılarına engel olamayan Manisa BŞB, maçta 27. dakikayı 46-42 geride geçti.

SONUNU GÖREMEDİ
Son bölüme 51-45 mağlup giren yeşil-beyazlılar, Godfrey, Gökhan ve Alican'ın başarısız atışlarıyla dağıldı, Finalspor'da Alparslan devreyi girdi, 35. dakikada fark 14 sayıya çıktı: 62-48. Maçın sonlarında Umut ve Faik Can'la hücumlarda etkili olamayan Manisa BŞB, Finalspor'a 73-59'luk skorla boyun eğdi, sezona mağlubiyetle başladı.

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