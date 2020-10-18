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Manisa BŞB yıkıldı

Bursa deplasmanında üç periyot iyi mücadele eden yeşil-beyazlı ekip son çeyrekte dağıldı, TBL’de yeni sezona farklı mağlubiyet ile başladı

Giriş Tarihi: 18.10.2020