Manisaspor ağır yaralı

Manisaspor, 3. Lig 1. Grup'ta 5. hafta mücadelesinde Bucaspor 1928'e boyun eğdi: 6-1. 12. dakikada Berke, Gökhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. 13'te Tunç Murat atışı ağlara yolladı: 1-0. 14'te hakeme itiraz eden Gökhan, ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 22'de Berke'nin sağdan ortasında Tunç Murat kafayı çaktı: 2-0. 33'te ani Buca atağında Cuma'nın plasesinde fark üçe çıktı: 3-0. 44'te Burak'ın pasında Oğuz topla buluşup harika vurdu: 4-0. 45+1'de Kaan ortaladı, Murat tamamladı: 4-1. 58'de Berke'nin pasında Tunç Murat'ın vuruşu az farkla auta çıktı. 68'de Kaan sert vurdu, defanstan dönen topu Murat tamamladı sonuç gelmedi. 77'de Tunç Murat, Lider'in müdahalesiyle yerde kaldı hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. 78'de Ahmet atışı filelere yolladı: 5-1. 90+2'de üç dakika önce sahaya giren Sabahattin, Tunç Murat'ın pasında skoru belirledi: 6-1.