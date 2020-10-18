Sökespor, forvete Mehmet Çagrı’yı aldı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Aydın'ı temsil edecek Sökespor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen kırmızı-lacivertliler, son olarak forvet bölgesine takviye yaptı. Sökespor, geçen yıl Kütahyaspor'da forma giyen 31 yaşındaki Mehmet Çağrı Alpaslan'ı kadrosuna kattı. Söke'ye gelen tecrübeli forvet, "Sökespor'da oynayacağım için mutluyum. Umarım Sökespor olarak başarılı bir yıl geçiririz" diye konuştu. Futbola Orhangazi Belediyespor'da başlayan yine Bursa ekibinde profesyonel olan Mehmet Çağrı Alpaslan, BAL'da oynadığı 165 karşılaşmada 71 gol kaydetti. Profesyonel kariyeri de olan futbolcu, Kızılcabölük, Ayvalıkgücü, Yeşil Bursa, Balçova Yaşam, Manisa FK, Çanakkalespor, Halide Edip Adıvar, Isparta 32 Spor, Kale Belediye, Bursa Yıldırım, Zaferspor'da da oynadı, 3. Lig'de ise 53 maçta 10 gol attı.

İHSAN KARATAŞ