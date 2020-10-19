Bal-Kes 90’da yıkıldı

TFF 1. Lig'de gözünü üst sıralara diken Balıkesirspor, deplasmanda Bursaspor'a son üç dakikada yediği gollerle mağlup oldu: 3-1. 13. dakikada gelişen Bursaspor atağında Burak Kapacak'ın defansın arkasına yolladığı topla buluşan Ali Akman, kalecinin yanından yaptığı müthiş vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 32. dakikada Uğur sağ kanattan ortasını açtı, arka direkte iyi yer tutan Foxi meşin yuvarlığı kafayla ağlara yolladı: 1-1. 40'ta Uğur sağ kanattan yerden içeri çevirdi, ön direkte Foxi'nin şutu üst direkten döndü. 52'de sağ kanattan gelen ortada ceza sahası içinde Burak Kapacak şutunu çekti, top direkten döndü. 90+2'de Ali Akman'ın defansın arkasına attığı topla buluşan Batuhan topu ağlara yolladı: 2-1. 90+5'te Balıkesir ceza sahasında yaşanan karambolde top Ali'nin önünde kaldı. Ali kendisinin iki takımının üçüncü golünü atarken skoru da ilan etti: 3-1.