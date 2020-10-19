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Pınar KSK uçuşta

İzmir ekibi, Petkimspor’un ardından deplasmanda güçlü rakibi Tofaş’ı da yenerek üst üste 2. maçını da kazandı, güven verdi.

Pınar KSK uçuşta
Giriş Tarihi: 19.10.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve hesapları yapan Pınar Karşıyaka, Petkimspor'dan sonra deplasmanda Tofaş'ı da 88-78 yenerek üst üste iki maçını kazandı. Antrenör Ufuk Sarıca, galibiyet serisine devam edeceklerini, çalışarak da her geçen gün daha iyiye gideceklerini söyledi. Sarıca, "Bursa'dan güzel bir galibiyetle döndük. Tofaş karşısında iyi oynadık ama maç içinde iniş çıkışlarımız oldu. Maçın sonuna baktığımızda savunmamız çok düşük bir sayıda kalmadı ama benim için yeterliydi. Özellikle Metecan'ın sürdürdüğü form bizim için önemliydi. Geçen sezon başlayan o devamlılığı bu sezon daha da yukarı çıkarıyor. Hem Türk basketbolu hem bizim için önemli. Her geçen gün çalışarak daha iyi olacağımız kesin. Bütün takımı tebrik ediyorum" dedi. Ligde 4. haftada 3. galibiyetine ulaşan yeşil-kırmızılı ekip 5. hafta mücadelesinde 24 Ekim Cumartesi günü Darüşşafaka Tekfen'i ağırlayacak.

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