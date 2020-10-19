Somaspor’da oyun iyi sonuç ise kötü

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Cizre deplasmanında puanı son dakikalarda bulduğu golle kurtaran Somaspor'da, kaçan 2 puanın üzüntüsü yaşanıyor. Daha fazla pozisyon üreten ve kazanmaya yakın tarafın kendileri olduğunu belirten teknik direktör Burhanettin Basatemur, "Son 4 maçımız birbirinin adeta kopyası. Attığımız 2 gol dışında beş tane net pozisyona girdiğimiz ve rakibimize oranla çok daha etkili oynadığımız bir maçtı. Oyuncularımı oyun ve girdikleri pozisyonlar için kutluyorum. Yeter ki böyle oynamaya devam edelim" diye konuştu. Soma, kupada 22 Ekim Perşembe günü Buca 1928'e konuk olacak.

ÜMİT YÖNEY