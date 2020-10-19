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Haberler Spor ZTK'da ikinci perde yarın başlıyor

ZTK'da ikinci perde yarın başlıyor

Futbolda 'nda 2. turun perdesi yarın açılacak. yapılan açıklamaya göre, toplam 46 takımın mücadele edeceği ikinci turda yarın 3 müsabaka oynanacak.

ZTK'da ikinci perde yarın başlıyor

19.10.2020, 10:46

İkinci turda, tek maç eleme usulüne göre 21 Ekim Çarşamba ve 22 Ekim Perşembe günü yapılacak müsabakaların ardından 3. tura yükselen takımlar belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.30 Belediye Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Dumlupınar)

17.00 İçel İdmanyurdu-Payasspor (Mersin)

20.00 Karşıyaka-Bergama Belediyespor (İzmir Atatürk)

21 Ekim Çarşamba:

13.00 Elazığ Karakoçan-Diyarbekirspor (Elazığ Doğukent)

13.00 Esenler Erokspor-Arnavutköy Belediyespor (Vefa)

13.30 1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor (Kelkit İlçe)

13.30 Muğlaspor-Kızılcabölükspor (Muğla Atatürk)

13.30 Çatalcaspor-Şile Yıldızspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Düzcespor (Başpınar)

13.30 Ofspor-Yomraspor (Stadı henüz açıklanmadı)

13.30 Cizrespor-Siirt İl Özel İdaresi (Stadı henüz açıklanmadı)

13.30 Nevşehir Belediyespor-Kozanspor (Nevşehir Gazi)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Yalovaspor (Sultanbeyli Gölet)

13.30 Isparta 32-Alanya Kestelspor (Isparta Atatürk)

14.30 68 Aksaray Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Dağılgan)

15.00 Tekirdağspor-Silivrispor (Namık Kemal)

19.00 Fethiyespor-Nazilli Belediyespor (Fethiye İlçe)

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