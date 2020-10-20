Bal-Kes şaşırttı

TFF 1. Lig'de deplasmanda bu sezon oynadığı 3 maçta da puanla tanışamayan Balıkesirspor'da, skor kadar oynanan kötü futbol da eleştiri konusu oldu. Tuzlaspor'a 1-0, Akhisarspor'a 2-0 ve Bursaspor'a 3-1 kaybeden Bal-Kes'te, teknik direktör Mesut Dilsöz, "Mağlubiyeti hak ettiğimiz bir maçtı" dedi.

'OYNAYAMADIK'

Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, "Mağlubiyeti hak ettik. Çok kötü oynadık. Daha doğrusu oynamadık. Sadece koştuk. Oynamazsan, top sende kalmazsa maçtan puanla ayrılma şansın olmuyor. Devre arasında oyuncularımıza 'oynamanız gerekiyor' dedim. Ama tuhaf şekilde top bizde kalmadı ve oynayamadık. Rakibin oyununa karşılık veremedik. Mağlubiyeti hak ettiğimiz bir maçtı. Berabere kalsaydık hak etmeden berabere kalmış olurduk. Çarşamba yeniden maçımız var. Ama sorunumuz arkadaşlarımızın beyinlerinde. Onlarla bu durumu konuşacağız. Biz antrenmanlarda oynayabiliyorsa bu maçlarda da oynayabiliriz" diye konuştu.