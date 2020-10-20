Haberler Spor Belediye Kütahyaspor 1-2 Darıca Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Belediye Kütahyaspor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Darıca Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

20.10.2020, 14:29 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020,16:30