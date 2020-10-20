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Haberler Spor Belediye Kütahyaspor 1-2 Darıca Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

1-2 | MAÇ SONUCU

'nda heyecan devam ediyor. sahasında ile karşı karşıya geldi. Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Darıca Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Belediye Kütahyaspor 1-2 Darıca Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

20.10.2020, 14:29 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020,16:30

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde Kütahyaspor ile Darıca Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Serkan Önsal yönetiyor.

Mücadele Darıca Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

GOL | Bld. Kütahyaspor 1-1 Darıca Gençlerbirliği GOL | Bld. Kütahyaspor 0-1 Darıca Gençlerbirliği

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