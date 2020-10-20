Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde Kütahyaspor ile Darıca Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Serkan Önsal yönetiyor.
Mücadele Darıca Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.GOL | Bld. Kütahyaspor 1-1 Darıca Gençlerbirliği GOL | Bld. Kütahyaspor 0-1 Darıca Gençlerbirliği
Belediye Kütahyaspor 1-2 Darıca Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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