Haberler Spor Belediye Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Belediye Kütahyaspor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

20.10.2020, 14:29