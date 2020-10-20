Belediye Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün Kütahyaspor ile Darıca Gençlerbirliği karşılaşıyor.
Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Serkan Önsal yönetiyor.
CANLI YAYIN
BELEDİYE KÜTAHYASPOR: Doğukan, Emir, Ömer, Zihni, Fatih, Enes, Ali Han, Serhat, Muhammed, Mustafa, Güven
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gürkan, Berat, Ahmet, Selman, Erdem, Halil İbrahim, Yusuf, Ahmet, Atakan, Hüseyin, Emre
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