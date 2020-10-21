Akigo kaçana yanıyor

TFF 1. Lig'de evinde Menemenspor'la golsüz berabere kalıp çıkışa geçemeyen Akhisarspor kaçırdıklarına yanıyor. Teknik direktör Cem Kavçak, birçok pozisyondan yararlanamadıklarını söyledi ve üzgün olduklarını dile getirdi. Kavçak, "Oyunda git geller oldu. Özellikle ilk devre önemli fırsatlar yakaladık, değerlendiremedik. Futbolda en önemli kural gol atmaktır, üretmektir. Hafta içinde yaşanan kadro dışılar nedeniyle dar bir rotasyonla oynadık. Gençlerimizi oynattık. Onlar gelecek vaat ediyorlar. Gol atamayınca puanlar alamıyorsun. Perşembe günü İstanbulspor, hafta sonu da evimizde Bursaspor'la oynayacağız. Bu 2 maçı kayıpsız geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

KENAN MOLLA