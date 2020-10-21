Altınordu - Altay I CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig'in 6. haftasında İzmir derbisinde Altınordu, kendi sahasında Altay ile mücadele edecek. Taraftarlar ise, bu maçı canlı izlemek için Altınordu Altay maçı hangi kanalda, TRT Spor maçı canlı izle gibi araştırmalar yapıyor.

TFF 1 Lig'in 6. haftasında oynanacak Altınordu - Altay maçının canlı anlatımı ve canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz.