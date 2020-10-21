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Haberler Spor Altınordu - Altay I CANLI ANLATIM

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1. Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde sahasında 'ı konuk ediyor. Haberimizden olarak maçı takip edebilirsiniz.

Altınordu - Altay I CANLI ANLATIM

21.10.2020, 18:48

TFF 1. Lig'in 6. haftasında İzmir derbisinde Altınordu, kendi sahasında Altay ile mücadele edecek. Taraftarlar ise, bu maçı canlı izlemek için Altınordu Altay maçı hangi kanalda, TRT Spor maçı canlı izle gibi araştırmalar yapıyor.

TFF 1 Lig'in 6. haftasında oynanacak Altınordu - Altay maçının canlı anlatımı ve canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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