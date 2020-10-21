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Fethiyespor - Nazilli Belediyespor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Fethiyespor ile Nazilli Belediyespor, Fethiye İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Maçın tüm detaylarına ve canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

21.10.2020, 19:02