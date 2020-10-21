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Haberler Spor G.Saray’ın rakibi Dinamo Sassari

G.Saray’ın rakibi

G.Saray’ın rakibi Dinamo Sassari
Giriş Tarihi: 21.10.2020

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında bugün İtalya'nın Dinamo Sassari ekibine konuk olacak. Sardinya Adası'nın Sassari kentindeki Palaserradimigni Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. A Grubu'nda Galatasaray ve Dinamo Sassari'nin yanı sıra Danimarka'nın Bakken Bears ile İspanya'nın Iberostar Tenerife ekipleri de yer alıyor. Toplam 32 takımın dörderli olarak 8 grupta mücadele edeceği ligde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

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