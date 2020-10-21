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Haberler Spor İzmir Büyükşehir’in rakibi Yalıkavakspor

İzmir Büyükşehir’in rakibi Yalıkavakspor

İzmir Büyükşehir’in rakibi Yalıkavakspor
Giriş Tarihi: 21.10.2020

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu. EHF'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Kastamonu Belediyespor, Avrupa Ligi 3. turda Macar ekibi DVSC Schaeffler ile eşleşti. EHF Avrupa Kupası 3. turunda ise Yalıkavakspor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor eşleşirken, Muratpaşa Belediyespor'un rakibi Kosova temsilcisi KHF Ferizaj oldu. Bu turda da ilk maçlar 14-15 Kasım, rövanşlar ise 21-22 Kasım'da oynanacak.

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