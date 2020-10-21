  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Lider Manisa FK Velimese önünde

Lider FK Velimese önünde

Lider Manisa FK Velimese önünde
Giriş Tarihi: 21.10.2020

2. Lig Beyaz Grup'ta 5'te 5 yaparak 15 puanla liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, bugün sahasında Ergene Velimeşespor'u konuk edecek. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Levent Gümüşdere'nin yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Siyah-beyazlılarda eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta deplasmanda Kahramanmaraşspor'a 2-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Uşakspor, evinde Anagold 24Erzincanspor'la karşılaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Lütfullah Aslan'ın yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lider Manisa FK Velimese önünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA