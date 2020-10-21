2. Lig Beyaz Grup'ta 5'te 5 yaparak 15 puanla liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, bugün sahasında Ergene Velimeşespor'u konuk edecek. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Levent Gümüşdere'nin yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Siyah-beyazlılarda eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta deplasmanda Kahramanmaraşspor'a 2-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Uşakspor, evinde Anagold 24Erzincanspor'la karşılaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Lütfullah Aslan'ın yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak.
Lider Manisa FK Velimese önünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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