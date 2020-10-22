Altekma’nın yüzü güldü

AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta mücadelesinde Altekma, İzmir'de konuk ettiği İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Ligde son 4 maçını kaybeden İzmir ekibi, rakibini yenerek nefes aldı. Çekişmeli geçen ilk setin son bölümlerinde hata yapmayan Altekma seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette ise rakibinin üstünlüğünü kabul eden İzmir temsilcisi bu seti 25-22 kaybetti ve skor 1-1 oldu. Üçüncü sette daha rahat bir oyun sergileyen Altekma, Buculjevic, Yunus Emre ve Oğuzhan'ın etkili oyunuyla seti 25-18 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

SETLER ÇOK ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Dördüncü setin son bölümlerinde ise iki takım da kazanmak için müthiş mücadele verdi. Ev sahibi Altekma, Buculjevic ve Mehmet Hacıoğlu'nun skora katkılarıyla seti 25-22 maçı da 3-1 kazanmasını bildi.



ARKAS DOLUDİZGİN

AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. Haldun Alagaş Spor Salonu'ndaki mücadelenin setleri 25-23, 17-25, 23-25 ve 11-25 sonuçlandı. Bir maçı eksik olan lacivertbeyazlı İzmir temsilcisi böylece ligdeki galibeyet sayısını yediye çıkardı. Arkas sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'a yenildi.