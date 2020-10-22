  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Bal-Kes yine kayıp

Bal-Kes yine kayıp

’de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen , sahasında ile golsüz berabere kalarak taraftarını üzdü.

Bal-Kes yine kayıp
Giriş Tarihi: 22.10.2020

TFF Birinci Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Balıkesirspor, sahasında son sırada bulunan Boluspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. Kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla puanını yediye yükseltip 11. sırada kendine yer bulurken üst sıralara tırmanma şansını kaçırdı. 3. dakikada gelişen Boluspor atağında Burak Bekaroğlu'nun ceza yayına yakın bir noktadan şutunda top kaleci Vukovic'te kaldı. 9'da Muhammet Bayır'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Aykut Demir'in vuruşu kaleci Vukovic'te kaldı. 71'de Bekir Yılmaz yaklaşık 20 metreden attığı sert şut auta çıktı. 80'de gelişen Balıkesirspor atağında Fo*i'nin pası ile ceza sahasına giren Ezeh'in sert şutu kale direğinin dibinden auta çıktı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bal-Kes yine kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA