Bal-Kes yine kayıp

TFF Birinci Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Balıkesirspor, sahasında son sırada bulunan Boluspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. Kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla puanını yediye yükseltip 11. sırada kendine yer bulurken üst sıralara tırmanma şansını kaçırdı. 3. dakikada gelişen Boluspor atağında Burak Bekaroğlu'nun ceza yayına yakın bir noktadan şutunda top kaleci Vukovic'te kaldı. 9'da Muhammet Bayır'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Aykut Demir'in vuruşu kaleci Vukovic'te kaldı. 71'de Bekir Yılmaz yaklaşık 20 metreden attığı sert şut auta çıktı. 80'de gelişen Balıkesirspor atağında Fo*i'nin pası ile ceza sahasına giren Ezeh'in sert şutu kale direğinin dibinden auta çıktı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.