Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam etti. Derince Belediye Stadyumu'nda Belediye Derincespor ile Çankaya FK karşı karşıya geldi.
Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Belediye Derincespor'a galibiyeti getiren golleri Muhammed Enes Yılmaz (2) ve Mehmet Bağlı kaydetti..
Bu sonuçla ev sahibi ekip adını 3. tura yazdırdı.GOL | Bld. Derincespor 1-0 Çankaya FK
Belediye Derincespor 3-0 Çankaya FK | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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