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Haberler Spor Belediye Derincespor 3-0 Çankaya FK | MAÇ SONUCU

Belediye Derincespor 3-0 Çankaya FK | MAÇ SONUCU

'nda 2. tur heyecanı Belediye Derincespor - Çankaya FK maçı ile sürdü. Derince Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Belediye Derincespor 3-0 Çankaya FK | MAÇ SONUCU

22.10.2020, 13:00 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020,16:58

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam etti. Derince Belediye Stadyumu'nda Belediye Derincespor ile Çankaya FK karşı karşıya geldi.

Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Belediye Derincespor'a galibiyeti getiren golleri Muhammed Enes Yılmaz (2) ve Mehmet Bağlı kaydetti..

Bu sonuçla ev sahibi ekip adını 3. tura yazdırdı.

GOL | Bld. Derincespor 1-0 Çankaya FK

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