Belediye Derincespor - Çankaya FK | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor. Saat 15.00'te başlayan maçta Belediye Derincespor sahasında Çankaya FK'yı konuk ediyor.
Derince Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu maçı Aykut Sergin yönetiyor.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Saat 15.00'te başlayan zorlu karşılaşmada Belediye Derincespor ile Çankaya FK karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor. Saat 15.00'te başlayan maçta Belediye Derincespor sahasında Çankaya FK'yı konuk ediyor.
Derince Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu maçı Aykut Sergin yönetiyor.
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