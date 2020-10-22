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Belediye Derincespor - Çankaya FK | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Saat 15.00'te başlayan zorlu karşılaşmada Belediye Derincespor ile Çankaya FK karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

22.10.2020, 13:00 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020,15:12