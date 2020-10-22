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Haberler Spor Bucaspor 1928 - Somaspor I CANLI YAYIN

1928 - I CANLI

2. eleme turunda 1928 ile kozlarını paylaşıyor. Bucaspor - Somaspor karşılaşmasını canlı olarak takip edebilirsiniz.

Bucaspor 1928 - Somaspor I CANLI YAYIN

22.10.2020, 18:40

CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında 2 Ege ekibi Bucaspor 1928 ve Somaspor karşı karşıya geliyor. Cemil Şebol Stadı'nda Ömer Faruk Turtay'ın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa uzatma dakikalarına gidilecek. Uzatmalarda da sonuç değişmezse bir üst tura çıkacak takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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