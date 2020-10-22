Fethiyespor uzutmada turladı

ZİRAAT Türkiye Kupası 2. Tur maçında 3. Lig'de de aynı grupta yer alan Fethiyespor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya geldi. Fethiye son saniye de attığı golle tur atlayan taraf oldu: 2-1. 19. dakikada Murat Can, kaleci tarafından düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi. 21'de Murat Can penaltıda topu ağlar ile buluşturdu: 0-1. 30'da Yakup'un ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti: 1-1. 77'de kullanılan serbest vuruşta kafalardan seken top Sefa'nın önünde kaldı. Uygun pozisyonda vuruşu üstten auta çıktı. 90+5'te ceza sahası içine yapılan ortada Yakup kafayla indirdi. Anıl Gir düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 2-1.