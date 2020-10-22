  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Fethiyespor uzutmada turladı

Fethiyespor uzutmada turladı

Fethiyespor uzutmada turladı
Giriş Tarihi: 22.10.2020

ZİRAAT Türkiye Kupası 2. Tur maçında 3. Lig'de de aynı grupta yer alan Fethiyespor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya geldi. Fethiye son saniye de attığı golle tur atlayan taraf oldu: 2-1. 19. dakikada Murat Can, kaleci tarafından düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi. 21'de Murat Can penaltıda topu ağlar ile buluşturdu: 0-1. 30'da Yakup'un ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti: 1-1. 77'de kullanılan serbest vuruşta kafalardan seken top Sefa'nın önünde kaldı. Uygun pozisyonda vuruşu üstten auta çıktı. 90+5'te ceza sahası içine yapılan ortada Yakup kafayla indirdi. Anıl Gir düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 2-1.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fethiyespor uzutmada turladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA