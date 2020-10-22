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Gençler iyi yolda

’nda Bergama Belediye engelini rahat geçen Kaf-Kaf’ta yüzler gülüyor. Tolungüç: “KSK forması çok pahalı”.

Gençler iyi yolda
Giriş Tarihi: 22.10.2020

Ziraat Türkiye Kupası 2. kademe maçında Bergama Belediyespor'u 21.8 yaş ortalamasıyla 3-0'lık skorla geçen Karşıyaka'da yüzler gülüyor. Genç oyuncuların kupa sınavında ortaya koyduğu futbol gelecek için büyük umut verdi. Özkan, Caner, Mustafa Çalışkan, Batuhan ve Cihan gibi ligde az süre alan gençler, 'Biz hazırız' mesajını verdi. Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta lider durumda bulunan Kaf-Kaf'ta altyapıdan çıkan gençlerin performansı takım içindeki forma savaşını da üst seviye çıkardı. Hem zirve yarışı verip hem de geleceği inşa etmeye çalıştıklarını belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Kupa gençlerimizin tecrübe kazanması adına çok önemli bir kulvar. Gideceğimiz yere kadar gideceğiz. Onların gösterdiği performans takım içindeki kadro derinliğinin bir göstergesi oldu. Karşıyaka forması çok pahalı. Onu giymek için herkes elinden geleni yapmak zorunda" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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