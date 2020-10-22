İyi başla Sivas

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor, gruptaki ilk maçında bugün İspanya temsilcisi Villarreal'e konuk olacak. El Madrigal Stadyumu'ndaki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt kadroda yer almadı. Casimir Ninga ise hafif rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İspanya temsilcisi Villarreal'de ise sakatlığı bulunan Gerard Moreno, Pervis Estupinan, Alberto Moreno ve Sofian Chakla Sivasspor karşısında görev alamayacak. Grubun diğer maçında ise Maccabi Tel-Aviv ile Karabağ karşı karşıya gelecek. Villarreal, 6 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan topladı. İspanya ekibi, 8 gol atarken, kalesinde de 8 gol gördü.