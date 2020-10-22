Karabağ Türkiye’yi istiyor

Azerbaycan'ın Karabağ Futbol Kulübü, Avrupa Ligi'ndeki iç saha maçlarını Türkiye'de oynamayı istediklerini bildirdi. UEFA, Dağlık Karabağ'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Ermenistan ve Azerbaycan'da oynanacak tüm uluslararası müsabakaları ikinci bir karara kadar askıya almıştı. Sportif direktör Emrah Çelikel, Karabağ'ın maçları için şimdilik Macaristan, Polonya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin önerildiğini belirterek, "Biz de UEFA'ya alternatifler sunacağız. Bunların arasında Türkiye de var. Tercihimiz maçların Türkiye'de oynanması yönünde" diye konuştu.

'SON KARARI UEFA VERECEK'

Karabağ Kulübü Basın Sözcüsü Nurlan İbrahimov ise "Son kararı UEFA verecek. Fakat biz karşılaşmaların Türkiye'de oynanmasını istiyoruz." diye konuştu. UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yer alan Karabağ, ilk iç saha maçını 29 Ekim'de İspanya'nın Villarreal takımı ile yapacak. Karabağ'ın gruptaki diğer rakipleri ise D.Grup Sivasspor ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv.