Akigo dondu kaldı

TFF 1. Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Akhisarspor, dün deplasmanda İstanbulspor'u yenerek derin bir nefes aldı: 2-2. Akhisarspor maça haraketli başladı. Maçın 8. dakikasında Wellington'un hatalı pasında araya giren Taha karşı karşıya pozisyonda kaleci Alperen'i geçemedi. 10'da Vrsajevic'in uzun pasında topla ceza alanına giren Hadzic ağları sarstı: 0-1. 33'te Vrsajevic'in sağdan ortasında Hadzic'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı. 42'de Vrsajvic'in sağdan kullandığı korner atışında Hadzic farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

İBRAHİM SON SÖZÜ SÖYLEDİ

57'de Diouf'un sert şutunda kaleci Lukac başarılıydı. 82'de Egehan'ın şık vuruşunda top çerçeveyi bulmadı. 84'de Egehan'ın pasında altı pas içinde Abazaj'ın şutunda kaleci Lukac'a çarpan top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Diouf, dönen topu auta yolladı. 90'da Melih'in sağdan kale önüne ortasında boş pozisyonda Diouf farkı 1'e indirdi: 1-2. 90+5'te Melih'in ortasında Atchom göğsüyle topu indirdi. İbrahim'in sert şutunda İstanbulspor 2-2'lik beraberliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.



İKİ OYUNCU AFFEDİLDİ

Akhisarspor'da geçen hafta kadro dışı bırakılan İrfan Hadzic ve Taha Yalçıner affedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Boşnet forvet oyuncusu Hadzic ve defans oyuncusu Taha'yle bir toplantı yapıldığı belirtildi. Toplantıda futbolcuların takıma dönme isteklerini ilettiği, bunun üzerine iki futbolcunun affedilmesine karar verildiği kaydedildi.



KAVÇAK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, Menemenspor maçı kadrosunda iki değişiklik yaparak takımı İstanbulspor karşısında sahaya sürdü. Yeşil-siyahlılarda, Onurcan Güler ve Bertuğ Bayar'ı yedek kulübesine çekti, affedilen Taha Yalçıner ve Irfan Hadzic'i ilk 11'de sahaya sürdü. Batuhan Ataç ve Halil İbrahim Karavuş 18 kişilik kadroya alınmadı. Akigolar, İstanbulspor'la 5. kez rakip oldu. Akhisarspor, daha önceki 4 maçı da kazandı.



ALTYAPI TAKVİYESİ

AKHİSARSPOR, altyapıdan 3 futbolcusunu profesyonel yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, Oğuzcan Kesgin, Berat Onur Pınar ve Gineli Alseny Soumah'la profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi. 19 yaşındaki Oğuzcan Kesgin ile 18 yaşındaki Berat Onur Pınar forvet mevkisinde, 22 yaşındaki Alseny Soumah ise orta sahada görev yapıyor.