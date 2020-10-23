Akigo dondu kaldı

TFF 1. Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Akhisarspor, dün deplasmanda İstanbulspor'u yenerek derin bir nefes aldı: 2-2. Akhisarspor maça haraketli başladı. Maçın 8. dakikasında Wellington'un hatalı pasında araya giren Taha karşı karşıya pozisyonda kaleci Alperen'i geçemedi. 10'da Vrsajevic'in uzun pasında topla ceza alanına giren Hadzic ağları havalandırdı: 0-1. 42'de Vrsajvic'in sağdan kullandığı kornerde Hadzic topa gelişine sert vurdu ve farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

SON SÖZ İBRAHİM'İN

84'DE Lukac'a çarpan top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Diouf, topu auta yolladı. 90'da Melih'in kale önüne ortasında Diouf farkı 1'e indirdi: 1-2. 90+5'te Atchom göğsüyle topu indirdi. İbrahim'in sert şutunda İstanbulspor 2-2'lik beraberliği yakaladı ve maç bu skorla bitti.