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Haberler Spor Balıkesirspor kaçana yanıyor

kaçana yanıyor

Balıkesirspor kaçana yanıyor
Giriş Tarihi: 23.10.2020

TFF 1. Lig'in 6. hafta müsabakasında evinde Boluspor ile golsüz berabere kalıp sahasında ilk kez puan kaybeden Balıkesirspor'da kaçan 2 puanın üzüntüsü yaşanıyor. Kazanmak istedikleri maçtan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyleyen teknik direktör Mesut Dilsöz, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanamadığımız için üzgünüm. Abdülhamit, İsmail ve Ezeh'in pozisyonları var. Birini değerlendirmemiz gerekiyordu. Böyle maçlar zor maçlardır. Rakibimiz de 1 puan için geldi. Kalemizde pozisyonları yok. Sadece kendi hatalarımızdan geldikleri duran toplar oldu. Bizim biraz daha ön tarafta net pozisyonlar üretmemiz, daha çok gol pozisyonuna girmemiz gerekiyor. Bolu maçını mutlaka Ankara'da telafi etmemiz lazım" dedi.

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