CR7 koronadan kurtulamıyor

JUVENTUS'UN Portekizli dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya yapılan ikinci korona virüs testi de pozitif çıktı. RMC Sport paylaştığı haberine göre Ronaldo'nun testleri, henüz negatife dönmezken hiçbir belirti göstermeyen ve durumu iyi olan Portekizli yıldız, milli takım kampından bu yana karantinada tutuluyor. Yıldız oyuncunun 28 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçını kaçırması bekleniyor. Futbolseverlerin büyük merakla beklediği Ronaldo-Messi eşleşmesi de gerçekleşmemiş oldu. İki yıldız futbolcu böylelikle 8 Aralık'ta oynanacak ikinci maçta karşı karşıya gelebilecek.