Fethiye’de Anıl rüzgarı

FETHİYESPOR'DA, Anıl Gir fırtınası dinmiyor. Taraftarların gözdesi olan Anıl, ligde 5 maçta 6 gol attı. Lacivert beyazlı takımın en önemli kozlarından olan 30 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Nazilli Belediyespor maçında turu getiren golün sahibi oldu. Geçtiğimiz sezon Ağrı 1970 deplasmanında sakatlanıp çapraz bağları kopan Anıl, yeşil sahalara müthiş bir dönüş yaptı. Sezonun ilk maçında 2-1 galibiyetle sonuçlanan Nazilli Belediyespor karşısında 1 gol atan Anıl, Darıca Gençlerbirliği, Tekirdağspor ve Karaman Belediyespor maçlarında 1'er, Yozgatspor 1959 karşısında 2 gol atmıştı.

GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

KUPADAKİ Nazilli randevusunda son dakikada sahneye çıkan ve takımına turu getiren isim olan Anıl, bu sezon Fethiyespor'un 6 resmi maçında da gol atmayı başardı. Fethiyespor, 6 resmi maçta 11 gol atarken, bu gollerden 7'sinde Anıl Gir'in imzası var. Fethiyespor'un kazanması için takım arkadaşları ile birlikte ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyleyen Anıl, "Benim gol atmam kadar Fethiyespor'un kazanması önemli. Takımımızın iyi noktalara gelmesi için arkadaşlarımla çok çalışıyoruz" dedi.

ERDOĞAN CAKUŞ